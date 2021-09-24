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На хакерский форум выложили данные 3,8 млрд пользователей Facebook и Clubhouse

Новости
Анастасия Костыркина
Анастасия Костыркина

Редактор новостного отдела

Анастасия Костыркина

На хакерском форуме появились данные 3,8 млрд пользователей Facebook и Clubhouse. Они включают имена, номера телефонов, пароли Clubhouse и ссылки на профили в Facebook. На данный момент подтвердить подлинность данных не удалось, но считать их недостоверными еще рано.

На хакерский форум выложили данные 3,8 млрд пользователей Facebook и Clubhouse

Злоумышленник готов продать базу данных за $100 тысяч или разделить архив на более маленькие части для потенциальных покупателей, пишет издание Cybernews.

Утверждается, что данные были получены в результате взлома Clubhouse 24 июля. Однако сборник содержит информацию о пользователях, которые не имели профиль в соцсети. Хакер мог объединить данные с ранней утечкой данных Facebook, которая была в апреле.

В то же время Clubhouse «слил» в сеть около 1,3 млн записей пользователей, которые впоследствии оказались на хакерском форуме. Платформа опубликовала заявление о произошедшем инциденте в социальных сетях, заявив, что это был не взлом, а самостоятельное действие и вся информация является общедоступной.

Персональные данные пользователей постоянно оказываются украдены во время кибератак. По данным Positive Technologies, в результате 59% атак на организации во втором квартале 2021 года были украдены личные данные пользователей. Так, совсем недавно в сети появилась база абонентов «Билайн». Если будет доказана вина, то компании грозит административный штраф.

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Фото на обложке: Pexels


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