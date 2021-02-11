Facebook приступил к разработке конкурента Clubhouse

Социальная сеть Facebook начала работу над аналогом аудиочата Clubhouse. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The New York Times.

Руководство Facebook поручило своим сотрудникам разработать приложение, похожее на Clubhouse. Продукт с рабочим названием Fireside пока находится на ранних стадиях разработки, уточняют источники.

Интерес к популярной голосовой соцсети косвенно подтверждает тот факт, что недавно Марк Цукерберг принял участие в ток-шоу на Clubhouse, посвященном дополненной и виртуальной реальности. По данным издания, глава Facebook спрашивал о формах коммуникации через аудиосвязь.

Платформа Clubhouse была запущена в апреле 2020 года в виде «‎закрытого клуба» для общения в голосовых чатах без цензуры, вступить в который можно только по ссылке-приглашению. Само приложение на данный момент доступно на iPhone (версия под Android в разработке).

Ранее аналог Clubhouse запустил Twitter. Аудиоплатформа Spaces в тестовом режиме заработала на Periscope, опробовать голосовые чаты могут 3 тысячи пользователей.

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