Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Facebook поможет бороться с преследованием в сети

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Социальная сеть Facebook объявила о запуске инструмента для более эффективного контроля публичных постов. Он позволит самостоятельно выбирать тех, кто может комментировать общедоступные публикации, рассказали RB.ru в пресс-службе компании.

Facebook поможет бороться с преследованием в сети

Специальное меню позволит открыть пост для комментариев либо широкой аудитории, либо только тем профилям и страницам, которые отобрали сами авторы.

«Мы надеемся, что, предоставляя людям большую степень контроля над своими публичными постами, мы поможем им более эффективно управлять своим контентом и снизить вероятность появления в ленте нежелательных профилей или комментариев», — пояснили в Facebook.

facebook

Также соцсеть ввела упрощенную сортировку в ленте новостей. Новое меню Feed Filter Bar в верхней части ленты предлагает несколько вариантов выдачи:

  • алгоритмическое ранжирование,
  • хронологическая сортировка, где сначала показываются самые последние сообщения,
  • индивидуальная фильтрация, которая оставляет только «Избранное» или друзей и страницы, сообщения от которых хотелось бы видеть чаще.

Кроме того, чтобы пользователи лучше понимали контекст новостей, компания расширила разъяснительную функцию «Почему я это вижу?» При нажатии на предложенный в новостной ленте контент теперь можно получить дополнительную информацию о том, по каким критериям он отбирался для показа.

facebook

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Все про бизнес в Армении
Куда идти стартапам?
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

31 марта 2021

Yakutia2World — акселератор для предпринимателей Якутии

31 марта 2021

Акселератор Growth Lab от Google

31 марта 2021

Состязание стартапов EnergyHUB

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Интервью

«Все уверены, что это очень дорого»: как команда из 14 человек делает роботов для крупнейших заводов страны

Истории

Семь крупнейших бизнес-ошибок в современной истории

YOUNG

Образование и жизнь в Руане: «Русским легко поступить в любой французский вуз»

Колонки

«Я потерял миллион долларов на неудачных проектах». Что убьет ваш фудтех-стартап

Новости

В столичном метро произошла трагедия с участием российского миллионера