Facebook поможет бороться с преследованием в сети

Социальная сеть Facebook объявила о запуске инструмента для более эффективного контроля публичных постов. Он позволит самостоятельно выбирать тех, кто может комментировать общедоступные публикации, рассказали RB.ru в пресс-службе компании.
Специальное меню позволит открыть пост для комментариев либо широкой аудитории, либо только тем профилям и страницам, которые отобрали сами авторы.
«Мы надеемся, что, предоставляя людям большую степень контроля над своими публичными постами, мы поможем им более эффективно управлять своим контентом и снизить вероятность появления в ленте нежелательных профилей или комментариев», — пояснили в Facebook.
Также соцсеть ввела упрощенную сортировку в ленте новостей. Новое меню Feed Filter Bar в верхней части ленты предлагает несколько вариантов выдачи:
- алгоритмическое ранжирование,
- хронологическая сортировка, где сначала показываются самые последние сообщения,
- индивидуальная фильтрация, которая оставляет только «Избранное» или друзей и страницы, сообщения от которых хотелось бы видеть чаще.
Кроме того, чтобы пользователи лучше понимали контекст новостей, компания расширила разъяснительную функцию «Почему я это вижу?» При нажатии на предложенный в новостной ленте контент теперь можно получить дополнительную информацию о том, по каким критериям он отбирался для показа.
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Фото на обложке: Unsplash
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