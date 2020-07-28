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Facebook подала в суд на ЕС за вторжение в частную жизнь сотрудников

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Американская компания Facebook подала иск в Европейский суд общей юрисдикции против ЕС. Соцсеть заявила о посягательстве на данные о личной жизни сотрудников компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой газету Financial Times.

Facebook подала в суд на ЕС за вторжение в частную жизнь сотрудников

В Facebook считают, что регуляторы ЕС запрашивали у компании информацию, предоставление которой могло нарушить конфиденциальность личных данных сотрудников. Это происходило в ходе двух антимонопольных расследований, которые еще не завершены. 

По сообщению, в ходе рассмотрения дел ЕС запросил у компании все документы, содержащие ключевые слова и фразы:

  • «большой вопрос»,
  • «бесплатно»,
  • «не подходит для нас»,
  • «отключение».

В мнению специалистов Facebook, запрос требует предоставления слишком большого объема данных. Часть из них относится к личной информации о сотрудниках, включая медицинские и финансовые документы, отметили в компании.

Известно, что слушание может состояться уже в сентябре.

В отношении Facebook ведется расследование об использовании агрессивных маркетинговых стратегий в рекламе.

Фото: Zolnierek / Shutterstock

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