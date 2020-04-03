Facebook запустил десктопную версию Messenger

Facebook запустил десктопную версию приложения Messenger для компьютеров на Windows и macOS. Об этом компания сообщила на сайте проекта.

Ранее были доступны мобильная и веб-версия Messenger. Как отметили в компании, за последний месяц количество аудио- и видеозвонков через веб-версию выросло на 100%.

Функционал десктопной версии не отличается от других. В ней есть групповые звонки, уведомления о новых сообщениях, синхронизация чатов на разных устройствах, тёмная тема Dark Mode.

Facebook анонсировал десктопную версию Messenger еще в прошлом году.

Спрос на программы для групповых звонков растет на фоне перехода многих компаний на удаленную работу из-за коронавируса. Сервис видеоконференций Zoom сообщил, что в марте количество его пользователей составило 200 млн человек. В декабре прошлого года у Zoom было 10 млн пользователей.