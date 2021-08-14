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Facebook добавила сквозное шифрование в Messenger для голосовых и видеозвонков

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Facebook добавила сквозное шифрование (E2EE) для голосовых и видеозвонков в Messenger, говорится в блоге компании.

Facebook добавила сквозное шифрование в Messenger для голосовых и видеозвонков

Сквозное шифрование текстовых сообщений Messenger получил в 2016 году, когда Facebook добавила в приложение функцию «секретного разговора». Теперь этот режим доступен для звонков.

Facebook отметила, что добавляет функцию по мере роста интереса к голосовым и видеозвонкам. По данным компании, сейчас Messenger фиксирует более 150 миллионов видеозвонков в день.

Facebook характеризует E2EE как опцию, «становящуюся отраслевым стандартом» для приложений обмена сообщениями. В WhatsApp уже есть возможность совершать звонки, защищенные сквозным шифрованием, что не позволяет никому, кроме отправителя и получателя, видеть зашифрованные данные, отмечает The Verge. Эта же функция доступна в Zoom, Signal и FaceTime.

Обновление Facebook также коснулось текстовых сообщений. Пользователь может настроить интервал для исчезновения сообщений от пяти секунд до 24 часов. Ранее были доступны интервалы в одну минуту, 15 минут, час, четыре и 24 часа.

Facebook также проводит ограниченное бета-тестирование других функций. Так некоторые пользователи смогут увидеть опцию шифрования для групповых чатов. Пользователи Instagram могут получить возможность E2EE для обмена сообщениями в приложении.

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Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

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