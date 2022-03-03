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Почти все крупнейшие рекламодатели приостановили кампании в Instagram и Facebook

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Почти 99% крупнейших российских рекламодателей приостановили кампании в Instagram и Facebook из-за замедления трафика соцсетей Роскомнадзором. Еще одной причиной стало нежелание компаний ассоциироваться с негативной информационной повесткой.

Почти все крупнейшие рекламодатели приостановили кампании в Instagram и Facebook

Практически 99% крупнейших российских рекламодателей отказались от любых рекламных публикаций в Instagram и Facebook на ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на замгендиректора агентства LabelUp Юлию Долгову. Она утверждает, что компаниии переносят запланированные на март рекламные бюджеты как минимум на апрель-май..

По словам директора агентства Invite Роберто Панчвидзе на ближайшие две недели приостановлены все контракты на продвижение в Facebook и Instagram. По данным главы Единого агентства блогеров Владимира Алексеева, около 80% блогеров столкнулись с приостановкой рекламных контрактов.

Такое решение рекламодатели приняли из-за того, что Роскомнадзор начал замедлять работу соцсетей. Компаниям просто невыгодно размещать рекламу, которая в результате все равно не загружается.

Еще одной причиной стала общая негативная информационная повестка, которая в последние дни преобладает в соцсетях. Компании не хотят с ней ассоциироваться. Кроме того, пользователи, погруженные в новостной поток, сейчас попросту не обращают внимания на рекламные публикации.

В будущем аналогичные проблемы могут возникнуть и с YouTube, предостерегает председатель комитета Influencer marketing российского офиса Internet Advertising Bureau (IAB Russia) Антон Петухов.

По данным издания, некоторые компании уже сейчас рассматривают возможность перевода рекламных кампаний из Instagram и Facebook на сервисы «Яндекса» и в TikTok.

Фото на обложке: 19 STUDIO / Shutterstock

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