Facebook приостановил работу офисов в Лондоне и запретил рекламу медицинских масок

Вирус обнаружили у сотрудника Facebook, работающего в Сингапуре. В конце февраля он приезжал в один из лондонских офисов. Они закрыты до понедельника, там проводится дезинфекция.

Всего в офисах компании в Лондоне работает больше трех тысяч человек. Недавно Facebook временно приостановил работу в Сиэтле, когда один из сотрудников заболел коронавирусом.

Ранее компания рекомендовала всем сотрудникам при наличии симптомов вируса работать из дома.

Также соцсеть приняла решение запретить рекламу медицинских массок на фоне резкого спроса на них. Так компания пытается не допустить спекуляций на них.

Update: We’re banning ads and commerce listings selling medical face masks. We’re monitoring COVID19 closely and will make necessary updates to our policies if we see people trying to exploit this public health emergency. We’ll start rolling out this change in the days ahead.