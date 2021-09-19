Facebook ответил на обвинения в особом внимании к знаменитостям и токсичности Instagram

Руководство Facebook остро отреагировало на недавние обвинения в адрес компании: ее заподозрили, например, в более лояльном отношении к знаменитостям, чем к рядовым пользователям. И это, как утверждает The Wall Street Journal, далеко не единственный ее грех.

Вице-президент Facebook Ник Клегг заявил, что редакция The Wall Street Journal в своей серии расследований ошибочно интерпретировала полученные ей материалы о работе компании. Об этом он написал в корпоративном блоге.

«Эти статьи содержат намеренные искажения сути нашей работы и возмутительно ошибочную интерпретацию мотивов действий руководства и сотрудников Facebook», — утверждает Клегг.

Также он признал, что проблемы существуют, и Facebook знает о них. Проблемы эти, по его словам, сложные и требуют комплексного подхода, и Facebook, осознавая свою ответственность перед пользователями, делает все, чтобы решить их.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало серию статей о Facebook.

Редакция выяснила, например, о существовании программы XCheck, которая позволяет постам знаменитостей (политиков, спортсменов, музыкантов, инфлюэнсеров) проходить более «мягкую» модерацию, чем посты рядовых пользователей.

Так, например, фото с обнаженным телом может оставаться в профиле знаменитости в течение нескольких часов, тогда как у обычных пользователей удаляет подобный контент в течение нескольких минут.

Что характерно, эту программу Ник Клегг в своем возмущенном посте никак не упомянул.

Еще одна вскрывшаяся проблема: внутренние исследования Facebook доказали, что соцсеть Instagram (принадлежит Facebook) оказывает токсичное влияние на подростков, вызывая у них тревожность и другие психические расстройства.

Результаты исследований не публикуются, а компания не предпринимает никаких серьезных шагов, чтобы разобраться с проблемой. Зато с ней начал разбираться Конгресс США.

Эту информацию Ник Клегг также предпочел проигнорировать. В своем посте он упомянул только о распространении в соцсети дезинформации о прививках против COVID-19. По словам Клегга, вакцинация в США проходит успешно, и на самом деле Facebook многое делает, чтобы продвигать вакцинирование.

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Фото: TY Lim/Shutterstock