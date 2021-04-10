Facebook удалила 16 тысяч групп по продаже ложных отзывов

Facebook удалила 16 тысяч групп в соцсети, которые продавали ложные отзывы. Это произошло после вмешательства Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA).

CMA с 2018 года пытается предотвратить использование технологичных платформ в качестве торговых площадок для продажи фальшивых отзывов. Тогда антимонопольный регулятор начал расследование и просил eBay и Facebook выступать против продавцов фальшивых отзывов. Компании пообещали внести вклад в борьбу с мошенничеством после обнаружения CMA торговли фиктивными отзывами в Instagram (принадлежит Facebook).

В 2020 году Facebook удалил 188 групп и отключил 24 учетные записи пользователей. Сколько аккаунтов было заблокировано в этот раз, в компании не уточнили.

Facebook активно взаимодействует со CMA для решения проблемы, сообщили TechCrunch в компании. «На наших платформах запрещены мошеннические и вводящие в заблуждение действия, включая предложения или обмен фальшивыми отзывами. Наши службы безопасности и защиты постоянно работают над предотвращением подобных действий», — говорится в заявлении Facebook.

В CMA отметили, что Facebook внесла дополнительные изменения в системы, которые используются для «выявления, удаления и предотвращения торговли поддельными и/или вводящими в заблуждение отзывами на своих платформах, чтобы гарантировать выполнение своих обязательств». По данным CMA, среди внесенных компанией изменений есть следующие меры: внедрение новых автоматизированных процессов, которые улучшат обнаружение и удаление ложного контента, затруднение использования инструментов поиска Facebook для поиска подобных групп и другие.

«Facebook обязан сделать все возможное, чтобы остановить торговлю подобным контентом на своих платформах, — сказал исполнительный директор CMA Андреа Коселли. — После нашего нового вмешательства компания внесла существенные изменения — но, к сожалению, ей потребовалось больше года, чтобы исправить эти проблемы».

Возможно, что доступ к ресурсам для решения проблемы был ограничен из-за пандемии коронавируса и связанных с этим предпринятых мер — например, удаленной работы, пишет TechCrunch.

«Мы продолжим внимательно следить за Facebook, в том числе за бизнесом в Instagram. Если обнаружим, что компания не выполняет свои обязательства, без колебаний предпримем дальнейшие действия», — добавил Андреа Коселли.

TechCrunch обнаружил в Facebook группы, которые предлагают отзывы Amazon для европейских рынков — Франции и Испании. В одной из открытых групп пользователи предлагают комиссию через PayPal за отзывы.

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Фото: Laura Hutton / Shutterstock