Facebook выплатит сотрудникам по $1 тысяче в качестве поддержки в условиях эпидемии
Facebook выплатит каждому работающему на полную ставку сотруднику по $1 тысяче в дополнение к очередной зарплате в условиях эпидемии коронавируса. Сотрудники получили такое письмо от главы компании Марка Цукерберга, пишет «Коммерсантъ».
Также каждому сотруднику в оценке эффективности работы по итогам первого полугодия напишут «превосходит ожидания».
В Facebook работают около 45 тысяч человек. В обычных условиях оценка каждого сотрудника рассчитывается исходя из отзывов о нем, которые должны дать не менее пяти коллег, а также менеджеры. В этот раз отзывы тоже будут собираться, однако независимо от их содержания аттестация у всех сотрудников будет одинаково высокой.
Имея оценку эффективности работы на уровне «превосходит ожидания», каждый из них сможет рассчитывать на получение бонуса по итогам полугодия.
Кроме того, в компании заявили, что окажут помощь малому бизнесу — почти 30 тысячам компаний более чем в 30 странах. Это позволит этим компаниям сохранить рабочие места в условиях нынешнего кризиса, снизить операционные издержки и другое.
В настоящее время число заразившихся новым видом коронавируса превысило 200 тысяч человек, около 8 тысяч умерли. В России зафиксировано 114 случаев заболевания.
Фото: Unsplash
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