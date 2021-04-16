«Забота во время кризиса»: Facebook представил новые инструменты для бизнеса

Социальная сеть Facebook анонсировала появление новых инструментов для бизнеса. Как заявляют в компании, новые функции помогут бизнесу более эффективно развиваться и взаимодействовать со своими клиентами в интернете.

Запуск новых функций Facebook обяснил заботой о бизнесе во время кризиса, гласит пресс-релиз компании, присланный в редакцию RB.RU.

Теперь социальная сеть предложит больше способов, чтобы обнаружить интересный бизнес. Начиная с США, Facebook приступает к тестированию новой функции новостной ленты: пользователи могут выбрать интересующие их темы и изучить посты и объявления от работающих с этой темой компаний. Люди уже открывают для себя новые бизнесы, листая новостную ленту, а эта функция ещё больше упростит поиск новых компаний, которые могут их заинтересовать. По мере проведения тестирования Facebook будет стремиться расширить эту функцию на большее количество людей и компаний.

Также Facebook представил новую версию страниц для малого бизнеса: она предусматривает новую новостную ленту, привязанную к профилям компаний. С её появлением бизнес смогут наделять правами на размещение постов, подписку, комментирование менеджеров страниц в зависимости от их задач. Кроме того, это нововведение облегчит переключение между личными и бизнес-аккаунтами.

В рамках Facebook Business Suite соцсеть будет внедрять новые функции размещения постов: функции публикации и запланированной публикации в Stories с мобильной и десктопной версии, сохранения постов в виде черновиков и редактирования запланированных постов. Новые функции помогут компаниям сэкономить время и с меньшими усилиями создавать привлекательный контент для взаимодействия с клиентами, считают в компании.

Кроме того, по заявлению Facebook, в соцсети появится больше способов найти наиболее заинтересованных клиентов: Для этого Facebook вводит новые цели по оптимизации рекламных кампаний и других функций, которые касаются рекламы для лидов, рекламы с номером телефона и генерации лидов в Messenger.

Во-первых, новая цель конверсии лидов для рекламы оптимизирует качество, а не объём — это позволит быстрее связывать пользователей с лучшими лидами.

И во-вторых, реклама с номером телефона бизнеса позволит клиентам связываться с рекламодателями в режиме реального времени с помощью размещения кнопки «Позвонить сейчас». Новая цель по оптимизации звонков может помочь улучшить показатели рекламы с номером телефона и снизить затраты на звонки, считают в Facebook.

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Фото: karkozphoto / Depositphotos.