Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Пользователи Facebook из ряда стран пожаловались на сбои в работе соцсети

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Пользователи Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсети. Из данных на сайте Downdetector следует, что наибольшее количество неполадок зафиксировано в США, Великобритании, Польше, Италии и Греции.

Пользователи Facebook из ряда стран пожаловались на сбои в работе соцсети

Отдельные жалобы также зафиксированы в Санкт-Петербурге.

map

51% пользователей жалуются на полное отключение, 27% — на плохую работу новостной ленты, 21% — на сложности с авторизацией.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

18 сентября 2020

Московский акселератор - FinTech трек

20 сентября 2020

Возобновляемая энергия планеты

20 сентября 2020

Академпарк продлевает прием заявок на бизнес-ускоритель А:СТАРТ

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма