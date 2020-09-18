Пользователи Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсети. Из данных на сайте Downdetector следует, что наибольшее количество неполадок зафиксировано в США, Великобритании, Польше, Италии и Греции.

Пользователи Facebook из ряда стран пожаловались на сбои в работе соцсети