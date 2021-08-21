Facebook позволил пользователям в Афганистане скрыть список друзей и быстро заблокировать профиль

Facebook вводит меры безопасности для пользователей в Афганистане, среди которых — возможность скрыть список друзей и быстро заблокировать учетную запись.

Компания запустила обновления после получения отзывов от активистов, журналистов и гражданских активистов, написал в твиттере руководитель отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Инструмент для блокировки учетной записи позволяет заблокировать профиль одним кликом. «Когда профиль заблокирован, люди, которые не являются друзьями пользователя, не могут видеть загруженные или опубликованные фото профиля или просматривать посты в ленте», — пояснил Глейхер.

Facebook также лишил пользователей в Афганистане возможности просматривать и искать рекомендации списка друзей, чтобы защитить людей, добавил он.

В Instagram, принадлежащем Facebook, были добавлены всплывающие оповещения, которые помогают пользователям в Афганистане защитить учетные записи. Facebook также призвала людей, у которых есть друзья и родственники в Афганистане, усилить настройки приватности.

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) после захвата власти в Афганистане продолжило использовать соцсети, несмотря на блокировки в YouTube и Facebook, отмечает The Verge.

Ранее NBC News сообщил, что люди в Афганистане, опасающиеся талибов, удаляли из учетных записей в соцсетях и с телефонов фотографии, которые могли рассказать о связи с западными странами, бывшим афганским правительством или афганскими вооруженными силами.

Отдел политики безопасности Facebook создал оперативный центр для реакции на «новые угрозы по мере появления». Глейхер добавил, что компания внимательно следит за ситуацией и «предпримет шаги для защиты людей в режиме реального времени».

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