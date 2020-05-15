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Facebook анонсировал инструменты для поддержки малого бизнеса в России

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Facebook представил новые инструменты для поддержки российского малого бизнеса. Функции позволят юзерам поддерживать знакомые компании и дадут бизнесам возможность получать актуальную информацию о развитии текущей ситуации. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Facebook в России.

Facebook анонсировал инструменты для поддержки малого бизнеса в России

Какие функции анонсировала соцсеть:

  • Публикации бизнеса рядом с вами. Facebook запустил единую площадку с постами компаний, расположенных рядом с пользователями. Это поможет людям найти обновления от небольших компаний, а бизнесам — предоставить юзерам актуальную информацию о своих услугах. 
  • Метка «в поддержку». Создатели контента в Facebook теперь смогут использовать тег «в поддержку», чтобы рассказывать людям об их любимых бизнесах.
  • Метка для публикаций о COVID-19. Теперь бизнесы смогут помечать публикации, имеющие отношение к коронавирусу. Таким образом компании будут сообщать клиентам новости о развитии текущей ситуации. 
  • Ресурсы для бизнеса. Предприниматели получат доступ к информации о COVID-19 и полезных инструментах прямо в приложении Facebook и Instagram. Это поможет им оперативно принимать решения о развитии своего бизнеса, говорят в Facebook.
  • В ближайшее время появится обновленное расширение с чатом для сайтов малых бизнесов. Это позволит общаться с компаниями без необходимости входа в аккаунт в Facebook.

Кроме того, Instagram запустил новый стикер для Stories в России, чтобы поддержать малый бизнес.

Фото: Ink Drop / Shutterstock

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15 мая 2020

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17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR STARTUP COMPETITION

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

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