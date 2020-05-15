Facebook представил новые инструменты для поддержки российского малого бизнеса. Функции позволят юзерам поддерживать знакомые компании и дадут бизнесам возможность получать актуальную информацию о развитии текущей ситуации. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Facebook в России.

Facebook анонсировал инструменты для поддержки малого бизнеса в России