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Facebook в сотрудничестве в брендом Ray-Ban выпустит «умные» очки

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Компания Facebook и производитель очков EssilorLuxottica объявили о долгосрочном партнерстве для производства «умных» очков под маркой Ray-Ban. Первый продукт планируется выпустить в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба EssilorLuxottica со ссылкой на заявлени главы соцсети Марка Цукерберга во время ежегодной конференции Facebook Connect.

Facebook в сотрудничестве в брендом Ray-Ban выпустит «умные» очки

В рамках сотрудничества компании планируют использовать технологии Facebook, рыночную позицию Luxottica и технологии линз Essilor.

«Мы увлечены изучением устройств, которые могут дать людям более удобные способы связи с самыми близкими людьми», — отмечает вице-президент Facebook Reality Labs Эндри Босуорта.

Отмечается, что название, характеристики, особенности ПО, предположительная цена товара и другие подробности станут известны ближе к 2021 году.

Как сообщает CNBC, внутрнее кодовое название очков — Orion. Они предназначены для замены смартфонов. Очки позволят пользователям принимать звонки, будут показывать информацию на небольшом дисплее и транслировать свою точку обзора в прямом эфире. 

«Умные» очки являются частью исследовательской инициативы Facebook Reality Labs по технологиям дополненной реальности Project Aria.

facebook glasses

По данным Techcrunch, сотрудники Facebook носят устройство Project Aria дома, на работе и общественных местах. Устройства будут захватывать видео, аудио, отслеживать движение глаз и местоположение пользователя. Это поможет в разработке программного и аппаратного обеспечения для «умных» очков.

Facebook также разрабатывает голосового помощника с искусственным интеллектом, который будет использоваться для управления очками.

EssilorLuxottica — французско-итальянская корпорация, основанная в 2018 году в результате слияния итальянской Luxottica и французской Essilor. Компания владеет более чем 20 брендами, включая такие как Oakley, Michael Kors, LensCrafters и Ray-Ban.

Фото: Syda Productions / Shutterstock

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