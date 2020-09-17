Facebook в сотрудничестве в брендом Ray-Ban выпустит «умные» очки

Компания Facebook и производитель очков EssilorLuxottica объявили о долгосрочном партнерстве для производства «умных» очков под маркой Ray-Ban. Первый продукт планируется выпустить в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба EssilorLuxottica со ссылкой на заявлени главы соцсети Марка Цукерберга во время ежегодной конференции Facebook Connect.

В рамках сотрудничества компании планируют использовать технологии Facebook, рыночную позицию Luxottica и технологии линз Essilor.

«Мы увлечены изучением устройств, которые могут дать людям более удобные способы связи с самыми близкими людьми», — отмечает вице-президент Facebook Reality Labs Эндри Босуорта.

Отмечается, что название, характеристики, особенности ПО, предположительная цена товара и другие подробности станут известны ближе к 2021 году.

Как сообщает CNBC, внутрнее кодовое название очков — Orion. Они предназначены для замены смартфонов. Очки позволят пользователям принимать звонки, будут показывать информацию на небольшом дисплее и транслировать свою точку обзора в прямом эфире.

«Умные» очки являются частью исследовательской инициативы Facebook Reality Labs по технологиям дополненной реальности Project Aria.

По данным Techcrunch, сотрудники Facebook носят устройство Project Aria дома, на работе и общественных местах. Устройства будут захватывать видео, аудио, отслеживать движение глаз и местоположение пользователя. Это поможет в разработке программного и аппаратного обеспечения для «умных» очков.



Facebook также разрабатывает голосового помощника с искусственным интеллектом, который будет использоваться для управления очками.