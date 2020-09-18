На Facebook подали в суд за слежку через камеру смартфона

Facebook снова обвинили в шпионаже за пользователями Instagram. В судебном иске, поданном в городе Сан-Франциско в США, утверждается, что Instagram получил несанкционированный доступ к камерам iPhone и собирает личные данные владельцев устройств. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно жалобе жительницы Нью-Джерси Бриттани Кондити, «получая чрезвычайно личные и интимные данные о своих пользователях, в том числе в их собственных домах», Instagram и Facebook могут собирать «ценную информацию для исследования рынка».

Facebook от комментариев отказался.

В июле против компании был подан иск, в котором говорилось, что Instagram получал доступ к камерам iPhone, даже когда устройство было неактивно. Facebook отверг эти обвинения. В компании ответили, что уведомления об использовании камеры приложением были ложными, и эта ошибка уже исправлена.

Ранее Facebook обвиняли в использовании технологии распознавания лиц для незаконного сбора биометрических данных своих более чем 100 млн пользователей Instagram. Facebook опроверг это утверждение и заявил, что Instagram не использует технологию распознавания лиц.

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