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Meta (ранее Facebook) обвинили в воровстве идей и уничтожении компании конкурента

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Корпорацию Meta (еще недавно называвшуюся Facebook) обвинили в копировании идей у конкурента и его уничтожении — компании Phhhoto. Теперь бывшие владельцы разоренного стартапа обратились в суд.

Meta (ранее Facebook) обвинили в воровстве идей и уничтожении компании конкурента

Создатели приложения Phhhoto утверждают, что Meta (бывшая Facebook) украла их идеи для создания приложения Boomerang, ставшего частью принадлежавшей ей соцсети Instagram, сообщает TechCrunch.

В 2017 году из-за агрессивного и неконкурентного поведения Facebook (нынешней Meta) на рынке, как утверждают истцы, приложение Phhhoto пришлось закрыть.

В самом иске уточняются любопытные детали.

Во-первых, приложение Phhhoto было запущено в 2014 году, а примерно в августе того же года в нем зарегистрировался глава Meta (тогда еще Facebook) Марк Цукерберг — представители Phhhoto приложили к документу соответствующие доказательства, в том числе, скриншот профиля Цукерберга.

Сразу после этого приложение установил себе сооснователь и глава Instagram на тот момент Кевин Систром.

Позже представители Facebook начали вести переговоры с Phhhoto об интеграции приложения в некоторые сервисы соцсети, но в какой-то момент прервали коммуникацию.

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Далее, по словам истцов, против Phhhoto развернули настоящую кампанию. В Instagram, например, удалялись соответствующие теги и пометки для контента, созданного в приложении.

22 октября 2015 года Phhhoto запустила Android-версию приложения – и в тот же самый день Instagram запускает Boomerang.

Создатели Phhhoto приводят в иске доказательства того, что Boomerang был похож на их приложение как внешне, так и функционалом, а продакт-менеджер Boomerang был его активным пользователем.

Иск к Meta был подан в не самые простые для компании времена.

В последнее время ее сервисы (соцсети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp) все чаще подвергаются нападкам: их обвиняют в распространении ложной информации, разжигании ненависти между людьми, нарушении прав на частную жизнь пользователей, разном отношении к пользователям в зависимости от их социального положения и достатка и токсичности.

Многие факты, представляющие компанию не в лучшем свете, были обнародованы в октябре ее бывшей сотрудницей Фрэнсис Хауген.

Многих также обеспокоило сокрытие Meta результатов исследования, согласно которому Instagram оказывает на подростков негативное влияние: из-за использования соцсети у них могут развиваться депрессия и другие психические заболевания.

Утечка информации, не предназначенной для общественности, уже повлияла на рынок: Snapchat, TikTok и YouTube, например, согласились делиться исследованиями о влиянии своего контента на детей, а Facebook решил удалить биометрические данные миллиарда пользователей, собранные за последние десять лет.

Впрочем, также из-за утечки корпорации стали отказываться от «прозрачной корпоративной культуры».

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Фото: Ink Drop/Shutterstock

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