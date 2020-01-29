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Facebook рассказал, как следит за пользователями вне соцсети

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

28 января в Facebook появилась вкладка «Действия вне Facebook». На ней собирается информация о том, на какие сайты и в какие приложения заходил пользователь. Данные обрабатываются даже если профиль Facebook не используется. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Washington Post.

Facebook рассказал, как следит за пользователями вне соцсети

Американские журналисты заметили, что Facebook регистрирует всю информацию, в том числе строго конфиденциальную — например, если человек заходит на сайты клиник лечения бесплодия или страховых агентств.

Владелец аккаунта может удалить уже сохраненные данные, но соцсеть продолжит их собирать.

Как следует из сообщения в разделе «Действия вне Facebook», информацию поставляют сайты или приложения, которые используют инструменты для бизнеса соцсети.

Rusbase нашел среди них крупные иностранные сервисы вроде TikTok, Tinder, PayPal, AirBnB, а также российские «Яндекс», «Авито», «Лаборатория Касперского», «Ситимобил» и другие.

В справочном центре Facebook появилась информация о том, какие действия запоминает соцсеть:

  • запуск постороннего приложения и вход в него через Facebook;
  • просмотр контента;
  • поиск товара в интернет-магазине;
  • покупку товара или его добавление в корзину;
  • перечисление денег на благотворительность.

В Facebook заверяют, что это позволяет персонализировать контент, в том числе подбирать «наиболее актуальную рекламу».

«В соответствии с нашими требованиями компании и организации должны заранее уведомлять пользователей о том, что будут применять наши инструменты для бизнеса», — заявляет Facebook на соответствующей странице.
Как пишут СМИ, нередко пользователи дают согласие на отслеживание, когда нажимают «согласен» в правилах сайта. Однако некоторые ресурсы устроены так, что само их использование означает согласие на сбор данных.

Фото: Motortion Films / Shutterstock

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