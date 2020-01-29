Facebook рассказал, как следит за пользователями вне соцсети
28 января в Facebook появилась вкладка «Действия вне Facebook». На ней собирается информация о том, на какие сайты и в какие приложения заходил пользователь. Данные обрабатываются даже если профиль Facebook не используется. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Washington Post.
Американские журналисты заметили, что Facebook регистрирует всю информацию, в том числе строго конфиденциальную — например, если человек заходит на сайты клиник лечения бесплодия или страховых агентств.
Владелец аккаунта может удалить уже сохраненные данные, но соцсеть продолжит их собирать.
Как следует из сообщения в разделе «Действия вне Facebook», информацию поставляют сайты или приложения, которые используют инструменты для бизнеса соцсети.
Rusbase нашел среди них крупные иностранные сервисы вроде TikTok, Tinder, PayPal, AirBnB, а также российские «Яндекс», «Авито», «Лаборатория Касперского», «Ситимобил» и другие.
В справочном центре Facebook появилась информация о том, какие действия запоминает соцсеть:
- запуск постороннего приложения и вход в него через Facebook;
- просмотр контента;
- поиск товара в интернет-магазине;
- покупку товара или его добавление в корзину;
- перечисление денег на благотворительность.
В Facebook заверяют, что это позволяет персонализировать контент, в том числе подбирать «наиболее актуальную рекламу».
«В соответствии с нашими требованиями компании и организации должны заранее уведомлять пользователей о том, что будут применять наши инструменты для бизнеса», — заявляет Facebook на соответствующей странице.
Фото: Motortion Films / Shutterstock
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