Facebook рассказал, как следит за пользователями вне соцсети

28 января в Facebook появилась вкладка « Действия вне Facebook ». На ней собирается информация о том, на какие сайты и в какие приложения заходил пользователь. Данные обрабатываются даже если профиль Facebook не используется. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Washington Post.

Американские журналисты заметили, что Facebook регистрирует всю информацию, в том числе строго конфиденциальную — например, если человек заходит на сайты клиник лечения бесплодия или страховых агентств.



Владелец аккаунта может удалить уже сохраненные данные, но соцсеть продолжит их собирать.



Как следует из сообщения в разделе «Действия вне Facebook», информацию поставляют сайты или приложения, которые используют инструменты для бизнеса соцсети.



Rusbase нашел среди них крупные иностранные сервисы вроде TikTok, Tinder, PayPal, AirBnB, а также российские «Яндекс», «Авито», «Лаборатория Касперского», «Ситимобил» и другие.



В справочном центре Facebook появилась информация о том, какие действия запоминает соцсеть:

запуск постороннего приложения и вход в него через Facebook;

просмотр контента;

поиск товара в интернет-магазине;

покупку товара или его добавление в корзину;

перечисление денег на благотворительность.

В Facebook заверяют, что это позволяет персонализировать контент, в том числе подбирать «наиболее актуальную рекламу».

«В соответствии с нашими требованиями компании и организации должны заранее уведомлять пользователей о том, что будут применять наши инструменты для бизнеса», — заявляет Facebook на соответствующей странице.

Фото: Motortion Films / Shutterstock

Как пишут СМИ, нередко пользователи дают согласие на отслеживание, когда нажимают «согласен» в правилах сайта. Однако некоторые ресурсы устроены так, что само их использование означает согласие на сбор данных.