Количество фейковых приложений банков выросло на 25%

В 2023 году число фейковых приложений банков выросло на 25% по сравнению с годом ранее. Это продолжающаяся тенденция после блокировки официальных продуктов. Российским разработчикам приходится выпускать на рынок аналоги под другими названиями, чем пользуются злоумышленники, сообщают «Известия».
Жертвами мошенников могут стать десятки тысяч людей, прежде чем фейковое приложение будет выявлено и заблокировано.
Кроме официальных сервисов, действует практика распространения через сторонние ресурсы. В первую очередь это касается ОС Android.
Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев сообщил, что в их магазине работает трехступенчатая система модерации приложений, включающая в себя проверку на вредоносный код решениями «Лаборатории Касперского», которые сразу выявляют и блокируют подозрительные приложения.
Фото на обложке: Unsplash
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