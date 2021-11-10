В сети выросло число подделок сайта PornHub. Аналитики Infosecurity a Softline company обнаружили более 60 доменов с начала ноября. В сентябре — октябре регистрировались единицы клонов популярного порносайта.

Мошенники, по словам специалистов, пытаются через клоны украсть пароли от аккаунтов во «ВКонтакте», сообщил «Коммерсантъ».

Руководитель блока спецсервисов Infosecurity a Softline company Сергей Трухачев отметил, что визуально клоны практически невозможно отличить от страницы авторизации для российских пользователей, еще они «достаточно любопытно сделаны».

По его словам, хакеры пытаются защитить фишинговые сайты от обнаружения автоматизированными методами, чего раньше не было. Например, код одного из сайтов содержит большое количество неотображаемых блоков, заполненных терминами, не имеющими связи с тематикой порносайта.

Сама процедура авторизации пользователя не вызывает подозрений. Злоумышленники кидают пользователю ссылку на порноролик, которая ведет на фишинговый сайт, где требуется ввести данные учетной записи «ВКонтакте», рассказали в компании.

Помимо кражи логинов и паролей «ВКонтакте» злоумышленники могут собирать сведения для входа в почтовые сервисы, данные банковских карт и другие.

Еще мошенники могут через фейковые порносайты распространять вредоносное программное обеспечение, например, предлагая скачать программу для обхода блокировки.

Во «ВКонтакте» сообщили, что не заметили на своей платформе всплеска мошеннических действий. Для защиты аккаунтов, подчеркнули в компании, следует использовать двухфакторную авторизацию и не вводить логин и пароль на непроверенных сайтах.

Роскомнадзор пять лет назад блокировал PornHub, а в июле 2017 года порносайт ввел для российских пользователей обязательную авторизацию через «ВКонтакте» для проверки их возраста.

Сейчас целиком сайт в России не блокируется, но доступ к отдельным страницам с 2015 года ограничен на основании решений суда.

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