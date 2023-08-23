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Российские разработчики назвали главный фактор для карьерного роста

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

83% IT-специалистов уверены, что для продвижения по карьерной лестнице необходимо в первую очередь заниматься углубленным изучением языков программирования. 

Такие результаты показал опрос 1243 разработчиков, проведенный аналитиками платформы All Cups от VK, «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и IT_One в рамках чемпионата  IT_ONE Cup. Базы данных. С результатами исследования ознакомился RB.RU.

Российские разработчики назвали главный фактор для карьерного роста

Большинство разработчиков стараются углублять знания языков программирования, так как, по их мнению, именно это станет преимуществом перед другими кандидатами на повышение.

44% респондентов верят, что уже до конца года их ждет повышение, при этом 21% ожидают рост зарплаты, 15% надеются совместить повышение зарплаты и продвижение по карьерной лестнице, остальные рассчитывают на новую должность в компании без динамики в денежном выражении.

В топ-3 приоритетных языков программирования вошли Python — 36%, Java — 35% и SQL — 19% несмотря на то, что последний считается крайне узкоспециализированным.

Фото на обложке: Elle Aon / Shutterstock

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