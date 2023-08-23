Российские разработчики назвали главный фактор для карьерного роста

Такие результаты показал опрос 1243 разработчиков, проведенный аналитиками платформы All Cups от VK, «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и IT_One в рамках чемпионата IT_ONE Cup. Базы данных. С результатами исследования ознакомился RB.RU.

83% IT-специалистов уверены, что для продвижения по карьерной лестнице необходимо в первую очередь заниматься углубленным изучением языков программирования.

Большинство разработчиков стараются углублять знания языков программирования, так как, по их мнению, именно это станет преимуществом перед другими кандидатами на повышение.

44% респондентов верят, что уже до конца года их ждет повышение, при этом 21% ожидают рост зарплаты, 15% надеются совместить повышение зарплаты и продвижение по карьерной лестнице, остальные рассчитывают на новую должность в компании без динамики в денежном выражении.

В топ-3 приоритетных языков программирования вошли Python — 36%, Java — 35% и SQL — 19% несмотря на то, что последний считается крайне узкоспециализированным.

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