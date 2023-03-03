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Россияне назвали три способствующих карьере фактора

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Целеустремленность, образование и опыт — три главных фактора для успешной карьеры, считают участники опроса сервиса по поиску работы SuperJob. С результатами ознакомился РБК.

Россияне назвали три способствующих карьере фактора

7% россиян уверены, что их карьерному росту помогает порядочность и исполнительность, а 6% уверены, что меньше всего для карьеры значат активность и работа в команде.

Каждый пятый россиянин ответил, что необходимо любить свою профессию, а 16% опрошенных сделать карьеру помогает их природная коммуникабельность.

В карьерных неудачах 17% обвинили свой возраст. Еще 16% увидели проблему в неблагоприятной рыночной ситуации. По 13% винят в своих карьерных неудачах начальство или отсутствие образования. Еще часть россиян в неудаче отсутствие вакантных руководящих должностей в компании.

Фото на обложке: Unsplash

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