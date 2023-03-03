Россияне назвали три способствующих карьере фактора

Целеустремленность, образование и опыт — три главных фактора для успешной карьеры, считают участники опроса сервиса по поиску работы SuperJob. С результатами ознакомился РБК.
7% россиян уверены, что их карьерному росту помогает порядочность и исполнительность, а 6% уверены, что меньше всего для карьеры значат активность и работа в команде.
Каждый пятый россиянин ответил, что необходимо любить свою профессию, а 16% опрошенных сделать карьеру помогает их природная коммуникабельность.
В карьерных неудачах 17% обвинили свой возраст. Еще 16% увидели проблему в неблагоприятной рыночной ситуации. По 13% винят в своих карьерных неудачах начальство или отсутствие образования. Еще часть россиян в неудаче отсутствие вакантных руководящих должностей в компании.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Superjob назвал 20 лучших IT-вузов России по уровню зарплат выпускников
- 2 Дети — не помеха: советы для родителей, которые хотят стать цифровыми кочевниками
- 3 Карьерные стратегии в мире BANI: чего придерживаться, чтобы не потерять работу
- 4 Сеть FITROOM.RU запустила новые фитнес-студии с арендой кардиотренажеров
- 5 Буллинг — только начало. Как сотруднику противостоять моббингу на работе
ВОЗМОЖНОСТИ
03 марта 2023
05 марта 2023
06 марта 2023