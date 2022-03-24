Большая часть инвесторов заработала на падении рубля

На резком падении курса рубля на фоне спецоперации на Украине 56% инвесторов в среднем смогли заработать 30–35% от размера вложений. При этом сейчас объемы валютных транзакций уменьшились в три раза по сравнению с началом марта.

По данным исследования Investing.com, 44% инвесторов из-за падения курса рубля потеряли часть своих сбережений. В исследовании участвовали 1,5 тыс. россиян, сообщили «Известия».

Из-за кризисной ситуации на российском фондовом рынке деньги потеряли 52% россиян, при этом 15% из них лишились более половины вложенного портфеля, говорится в исследовании. При этом 48% инвесторов планируют докупать акции российских компаний по низкой цене, как только это будет возможно.

Брокеры прогнозируют повышение объема вложений граждан на фондовом рынке. После открытия торгов котировки акций могут несколько снизиться, но потенциал роста российских акций достигает сотен процентов, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. По его словам, сейчас также не следует продавать валюту, так как новые санкции могут привести к дальнейшему падению курса рубля.

Торги акциями приостановили на Мосбирже с 28 февраля. Это произошло после резкого обвала российского фондового рынка на фоне военной операции России на Украине. Президент РФ Владимир Путин 9 марта подписал закон, позволяющий направлять деньги из Фонда национального благосостояния на покупку российских акций и гособлигаций. Минфин планирует направить в 2022 году на эти цели до 1 трлн рублей.

Торги акциями на Мосбирже начнутся 24 марта и будут проходить с 9:50 до 14:00 мск. Короткие продажи будут запрещены, сообщили в Центробанке.

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