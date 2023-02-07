Минцифры разработало мобильное приложение для Fan ID

Минцифры разработало мобильное приложение «Карта болельщика», говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. Предъявить билет на матч можно, показав QR-код из приложения на входе.

С помощью приложения можно оформить Fan ID на себя и детей; предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч, даже если нет интернета; передать билет другому человеку, посмотреть расписание матчей, стадион, найти место на карте; добавить спортивное событие в календарь; перейти на сайт клуба для покупки билета.

Бета-версия приложения доступна в AppStore, Google Play, AppGallery и RuStore.

Карта болельщика обязательна для посещения матчей Российской премьер-лиги. Она оформляется заранее, до матча, нужна также детям до 14 лет. По данным Минцифры, карту уже получили 375 тыс. граждан.

Fan ID официально ввели на играх чемпионата России по футболу, начиная с сезона 2022/23. В настоящее время без него не пустят на стадионы в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. В 2023 году Fan ID будет действовать на всех аренах клубов Российской премьер-лиги.

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