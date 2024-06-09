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FAO хотела бы открыть представительства в каждом округе РФ

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Food and Agriculture Organization (FAO) — продовольственная и сельскохозяйственная организация под эгидой ООН — хотела бы иметь представительства в каждом федеральном округе России, сообщил директор отделения ФАО ООН по связям с РФ Олег Кобяков.

FAO хотела бы открыть представительства в каждом округе РФ

«Мы рассчитываем установить свое временное или постоянное присутствие в важнейших российских регионах с учетом важности их вклада в агропродовольственные системы», — цитируют Кобякова «РИА Новости».

Итоговая цель после открытий в ключевых локациях — присутствие во всех округах страны.

Главная задача межправительственной организации — развитие продовольственных ресурсов, сельского, рыболовного и охотничьего хозяйств по всему миру. В самых неблагополучных регионах планеты FAO ведет активную борьбу с голодом среди населения.

Фото на обложке: Unsplash

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