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В Москве пройдет бизнес-завтрак на тему брендинга в фармкомпаниях

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

17 марта состоится бизнес-завтрак, на котором эксперты из фармацевтической индустрии обсудят брендинг, дизайн упаковок рецептурных и безрецептурных препаратов, продвижение БАДов и другие вопросы. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

В Москве пройдет бизнес-завтрак на тему брендинга в фармкомпаниях

Среди спикеров мероприятия:

  • Михаил Владимиров, глава отдела кардиологических препаратов TEVA в России и Евразии, военный врач;
  • Алла Бахтиозова, эксперт в области фармацевтического маркетинга, работает в «Марафон Групп»;
  • Татьяна Литвинова, заместитель генерального директора аналитической компании ALPHARM;
  • Елена Мельник, руководитель сервиса по созданию брендов Brand hub.

Вести мероприятие будет Александр Лахмотко, кандидат медицинских наук, директор по маркетингу и развитию компании «Лонг Шенг Фарма».

Бизнес-завтрак пройдет с 9:30 до 12:00 в ресторане Yura по адресу Страстной бульвар, дом 2. Зарегистрироваться для участия можно на странице мероприятия на Timepad.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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