17 марта состоится бизнес-завтрак, на котором эксперты из фармацевтической индустрии обсудят брендинг, дизайн упаковок рецептурных и безрецептурных препаратов, продвижение БАДов и другие вопросы. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

В Москве пройдет бизнес-завтрак на тему брендинга в фармкомпаниях