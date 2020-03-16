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В Москве пройдет бизнес-завтрак на тему брендинга в фармкомпаниях
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Евгения Хрисанфова
17 марта состоится бизнес-завтрак, на котором эксперты из фармацевтической индустрии обсудят брендинг, дизайн упаковок рецептурных и безрецептурных препаратов, продвижение БАДов и другие вопросы. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
В Москве пройдет бизнес-завтрак на тему брендинга в фармкомпанияхЕвгения Хрисанфова
Среди спикеров мероприятия:
- Михаил Владимиров, глава отдела кардиологических препаратов TEVA в России и Евразии, военный врач;
- Алла Бахтиозова, эксперт в области фармацевтического маркетинга, работает в «Марафон Групп»;
- Татьяна Литвинова, заместитель генерального директора аналитической компании ALPHARM;
- Елена Мельник, руководитель сервиса по созданию брендов Brand hub.
Вести мероприятие будет Александр Лахмотко, кандидат медицинских наук, директор по маркетингу и развитию компании «Лонг Шенг Фарма».
Бизнес-завтрак пройдет с 9:30 до 12:00 в ресторане Yura по адресу Страстной бульвар, дом 2. Зарегистрироваться для участия можно на странице мероприятия на Timepad.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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