В России запустили сервис для романтических знакомств фермеров

Российский производитель удобрений «Лигногумат» запустил сервис знакомств для работников сельского хозяйства, говорится в сообщении компании. Анкеты знакомств от реальных людей будут размещаться на канистрах со стимулятором роста.
В компании считают, что таким образом одинокие фермеры смогут найти свою вторую половинку.
Фото: «Лигногумат»
«Работники сельского хозяйства, аграрии и фермеры — это романтичные люди, у которых есть свое необычное комьюнити. Горизонтальные связи очень важны, а посещать отраслевые выставки может не каждый участник рынка. "Лигногумат" закупают сотни фермерских хозяйств и агрокомплексов по всей стране, так почему бы им не познакомиться с нашей помощью?» — прокомментировал управляющий «Лигногумат» Николай Таридонов.
Фото: «Лигногумат»
Чтобы разместить анкету на канистре с удобрением, нужно написать в Telegram-бот компании, отправить свое фото и ответить на несколько вопросов: указать имя, возраст, увлечения, а также рассказать о желаемом партнере.
Перед печатью и публикацией на контрэтикетках продукции анкеты будут проверять и верифицировать модераторы.
Фото на обложке: Unsplash
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