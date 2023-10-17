В России запустили сервис для романтических знакомств фермеров

Российский производитель удобрений «Лигногумат» запустил сервис знакомств для работников сельского хозяйства, говорится в сообщении компании. Анкеты знакомств от реальных людей будут размещаться на канистрах со стимулятором роста.

В компании считают, что таким образом одинокие фермеры смогут найти свою вторую половинку.

Фото: «Лигногумат»

«Работники сельского хозяйства, аграрии и фермеры — это романтичные люди, у которых есть свое необычное комьюнити. Горизонтальные связи очень важны, а посещать отраслевые выставки может не каждый участник рынка. "Лигногумат" закупают сотни фермерских хозяйств и агрокомплексов по всей стране, так почему бы им не познакомиться с нашей помощью?» — прокомментировал управляющий «Лигногумат» Николай Таридонов.

Фото: «Лигногумат»

Чтобы разместить анкету на канистре с удобрением, нужно написать в Telegram-бот компании, отправить свое фото и ответить на несколько вопросов: указать имя, возраст, увлечения, а также рассказать о желаемом партнере.

Перед печатью и публикацией на контрэтикетках продукции анкеты будут проверять и верифицировать модераторы.

Фото на обложке: Unsplash