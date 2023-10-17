Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России запустили сервис для романтических знакомств фермеров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский производитель удобрений «Лигногумат» запустил сервис знакомств для работников сельского хозяйства, говорится в сообщении компании. Анкеты знакомств от реальных людей будут размещаться на канистрах со стимулятором роста.

В России запустили сервис для романтических знакомств фермеров

В компании считают, что таким образом одинокие фермеры смогут найти свою вторую половинку.

 

Фото: «Лигногумат»

 «Работники сельского хозяйства, аграрии и фермеры — это романтичные люди, у которых есть свое необычное комьюнити. Горизонтальные связи очень важны, а посещать отраслевые выставки может не каждый участник рынка. "Лигногумат" закупают сотни фермерских хозяйств и агрокомплексов по всей стране, так почему бы им не познакомиться с нашей помощью?»  — прокомментировал управляющий «Лигногумат» Николай Таридонов.   

Фото: «Лигногумат»

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Чтобы разместить анкету на канистре с удобрением, нужно написать в Telegram-бот компании, отправить свое фото и ответить на несколько вопросов: указать имя, возраст, увлечения, а также рассказать о желаемом партнере.

Перед печатью и публикацией на контрэтикетках продукции анкеты будут проверять и верифицировать модераторы.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 7 дейтинговых сервисов на замену Tinder
  2. 2 Бизнес-тиндер: где предпринимателю найти возможности для нетворкинга
  3. 3 Как изменятся свидания в 2022 году
  4. 4 Карта российского рынка DatingTech
  5. 5 Fail fast & learn: опыт запуска и развития дейтинг-сервисов на 3 разных локальных рынках
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

17 октября 2023

GoodsForecast Hack

19 октября 2023

Гранты для социально ориентированного бизнеса

20 октября 2023

LadiesFounders

20 октября 2023

Акселератор АРФГ

20 октября 2023

SOC-Forum

Все ВОЗМОЖНОСТИ