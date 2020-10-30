Фармпроизводители рассказали о проблемах с поставками 40 млн упаковок лекарств

Зарубежные фармкомпании заявили о проблемах с поставками в Россию 40 млн упаковок лекарств. Сложности возникли из-за сбоев в системе маркировки препаратов. В результате фармпроизводители испытывают проблемы при прохождении таможенных процедур. Об этом сообщает РБК.

О сложностях с поставками лекарств заявили две трети участников Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM). Всего в организацию входит больше 60 компаний. На их долю, по собственным данным, приходится свыше 80% всех выпускаемых в мире лекарств.

Из-за сбоев в системе маркировки у фармпроизводителей либо затянулись сроки прохождения таможенных процедур (до двух недель), либо они и вовсе не могут ввезти лекарства в Россию. В результате сейчас на разных этапах «зависли» больше 450 наименований препаратов, их общий объем превышает 40 млн упаковок.

Масштабные технические сбои в системе маркировки произошли 30 сентября и 20 октября. В результате данные о загруженных в систему лекарствах были утрачены. По состоянию на 11 октября удалось восстановить около 40% из них.

Аптеки не смогли продавать посетителям некоторые лекарства, несмотря на наличие препаратов. Система маркировки находилась то в режиме обновления, то фиксировался сбой, поставщик не подтверждал вводимую информацию и так далее.

Фармпроизводители 23 октября попросили правительство отказаться от передачи данных в систему. Власти разрешили продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки, в аптеках и дистрибьюторском сегменте.

Система стала работать только в уведомительном режиме. В AIPM назвали это скоропалительной попыткой латания дыр по «живому организму». В ассоциации убеждены, что нужно поэтапно вводить систему в действие, а переход к каждому этапу должен основываться на оценке работоспособности предыдущего.

Фото: Cagkan Sayin / Shutterstock