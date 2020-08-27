ФАС возбудила дело против магазинов Sunlight за спам и сообщения о ликвидации
На неделе московское управление ФАС завело дело в отношении Sunlight и МТС из-за рассылки спама с рекламой скидок на золотые украшения. Также по заявлениям граждан управления ФАС по Волгоградской и Челябинской областям начали проверки рекламы Sunlight о закрытии магазинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей управлений.
В пресс-службе УФАС по Челябинской области заявили, что реклама магазина создает у потребителей представления о реальном закрытии магазина. Это, в свою очередь, стимулирует спрос. При этом фактически магазины не закрываются, и реклама вводит покупателей в заблуждение.
«Челябинское УФАС России изучит данную рекламу на наличие признаков нарушения "Закона о рекламе" и примет решение относительно возбуждения дела», — комментирует представитель ведомства.
В УФАС по Волгоградской области отметили, что в рамках проверки уже направлены соответствующие запросы.
На сайте Sunlught сообщается о закрытии всех магазинов и распродаже «за бесценок».
Фото: Unsplash
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