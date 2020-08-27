На неделе московское управление ФАС завело дело в отношении Sunlight и МТС из-за рассылки спама с рекламой скидок на золотые украшения. Также по заявлениям граждан управления ФАС по Волгоградской и Челябинской областям начали проверки рекламы Sunlight о закрытии магазинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей управлений.

ФАС возбудила дело против магазинов Sunlight за спам и сообщения о ликвидации