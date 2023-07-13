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ФАС проведет проверку формирования цен на авиабилеты

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ФАС инициировала проверку авиакомпаний на предмет формирования цен на билеты. К проверке также подключится прокуратура – если выявят нарушения, ведомство применит меры антимонопольного регулирования.

ФАС проведет проверку формирования цен на авиабилеты

ФАС совместно с прокуратурой проверят авиакомпании на предмет ценообразования стоимости билетов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также ведомство проверит формирование тарифов и сборов за обслуживание самолетов в аэропортах. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, ФАС применит меры антимонопольного регулирования.

Цены на авиабилеты в 2023 году могут вырасти на 40% для международных рейсов и на 15-20% для внутренних, если государство отменит субсидирование, отметил в интервью РБК председатель совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев. 

Цена на авиабилеты за первые шесть месяцев 2023 года выросла в среднем на 6,2%, сообщил Минтранс.

Фото на обложке: Ivan Krivenko / Shutterstock

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