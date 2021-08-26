ФАС оштрафовала сервис Booking на 1,3 млрд рублей за злоупотребление положением на рынке

Сервис бронирования Booking оштрафовали на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующем положением на российском рынке. В ФАС пояснили, что компания навязывала гостиницам невыгодные условия договора.

Сообщение о назначении штрафа опубликовано на сайте Федеральной антимонопольной службы.

«Федеральная антимонопольная служба наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Компания управляет агрегатором Booking.com», – сказано в сообщении.

Антимонопольщики установили, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам некоторые условия договора, из-за которых они не могли установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе.

«ФАС России установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц», – добавили в службе.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!