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ФАС оштрафовала сервис Booking на 1,3 млрд рублей за злоупотребление положением на рынке

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис бронирования Booking оштрафовали на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующем положением на российском рынке. В ФАС пояснили, что компания навязывала гостиницам невыгодные условия договора.

ФАС оштрафовала сервис Booking на 1,3 млрд рублей за злоупотребление положением на рынке

Сообщение о назначении штрафа опубликовано на сайте Федеральной антимонопольной службы.

«Федеральная антимонопольная служба наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Компания управляет агрегатором Booking.com», – сказано в сообщении.

Антимонопольщики установили, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам некоторые условия договора, из-за которых они не могли установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе.

«ФАС России установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц», – добавили в службе. 

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Фото: Shutterstock.com

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