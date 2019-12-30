ФАС возбудила дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com. Причина — требование компанией от отелей лучшей цены. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Дело о нарушении «Закона о защите конкуренции» было возбуждено 27 декабря. По данным ФАС, Booking.com навязывал отелям, гостиницам и хостелам в России условия о паритете цен.

В ведомстве отметили, что сервис занимает «доминирующее положение» на рынке. В ФАС считают, что действия компании по навязыванию невыгодных условий договора, по которым отель не может установить цену на одном агрегаторе ниже, чем на другом, могут привести к ущемлению интересов отелей и ограничению конкуренции на рынке.

В феврале этого года ФАС получила жалобу на Booking.com из-за гарантии лучшей цены. В ведомство обратилась «Опора России». В организации посчитали, что Booking.com навязывает отелям политику паритета цен. Их обязывают давать лучшую цену, в которую также закладывается комиссия сервиса, начинающаяся от 15%.

В ноябре ФАС выдала предупреждение сервису, но оно так и не было исполнено.

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