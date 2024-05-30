ФАС завела дело при признакам картельного сговора продавцов наушников на маркетплейсах

ФАС возбудила дело по признакам картельного сговора, участники которого одновременно повышали цены на беспроводные наушники на маркетплейсах.
Как следует из сообщения ФАС, в период с 2023 по 2024 год некоторые продавцы беспроводных наушников синхронно поднимали цены на устройства ради борьбы с конкурентами. Свою деятельность, по данным службы, они координировали через общий чат в одном из мессенджеров.
В этом чате участники картеля, в числе прочего, обсуждали санкционные меры для тех, кто отказался присоединиться к сговору.
Как действовали члены картеля
Участники сговора выкупали продукцию добросовестных продавцов, не участвовавших в картеле, а затем оформляли доставку в удаленных регионах и других странах. Товар из пунктов выдачи никто не забирал.
Также участники сговора оставляли негативные оценки на крупных интернет-площадках, чтобы занизить рейтинг конкурентов.
Если в результате расследования дела будет установлена вина, нарушителям назначат оборотные штрафы.
Фото на обложке: Yevhen Holoborodko /
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