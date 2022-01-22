Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность цен на ПЦР-тесты на COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести проверку цен ПЦР-исследований на наличие коронавируса, сообщается на сайте правительства.

ФАС должна будет проверить обоснованность стоимости тестов на ковид до 1 февраля 2022 года.

Поручение было назначено в рамках плана мер по борьбе по борьбе с распространением омикрон-штамма в стране, к реализации которого приступило правительство РФ.

Отмечается, что план дополнительных мер обсуждался 18 января на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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