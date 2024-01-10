Федеральная антимонопольная служба предложила поправки в механизм контроля за сделками крупных финансовых организаций. Законопроект предусматривает необходимость согласовывать со службой приобретение активов вне зависимости от размера сделки, следует из документа на портале правовых актов.

ФАС подготовила поправки по усилению контроля за сделками на финансовом рынке