ФАС подготовила поправки по усилению контроля за сделками на финансовом рынке

Федеральная антимонопольная служба предложила поправки в механизм контроля за сделками крупных финансовых организаций. Законопроект предусматривает необходимость согласовывать со службой приобретение активов вне зависимости от размера сделки, следует из документа на портале правовых актов.
Изменения предполагается внести в закон «О защите конкуренции». Как следует из документа, новые правила затронут всех финансовые организации в случае покупки доли в компании «того же вида». Таким образом ФАС намерена повысить эффективность антимонопольного контроля.
По действующему законодательству банки должны согласовывать сделки с ФАС по покупке конкурентов в случае, если актив превышает 29 млрд рублей.
Как отмечали ранее в ФАС, к разработке законопроекта, призванного усилить контроль за сделками по покупке банками конкурентов, планировали привлечь ЦБ и Минфин.
Фото на обложке: Unsplash
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