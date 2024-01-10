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ФАС подготовила поправки по усилению контроля за сделками на финансовом рынке

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Федеральная антимонопольная служба предложила поправки в механизм контроля за сделками крупных финансовых организаций. Законопроект предусматривает необходимость согласовывать со службой приобретение активов вне зависимости от размера сделки, следует из документа на портале правовых актов.

ФАС подготовила поправки по усилению контроля за сделками на финансовом рынке

 Изменения предполагается внести в закон «О защите конкуренции». Как следует из документа, новые правила затронут всех финансовые организации в случае покупки доли в компании «того же вида». Таким образом ФАС намерена повысить эффективность антимонопольного контроля.

По действующему законодательству банки должны согласовывать сделки с ФАС по покупке конкурентов в случае, если актив превышает 29 млрд рублей.

Как отмечали ранее в ФАС, к разработке законопроекта, призванного усилить контроль за сделками по покупке банками конкурентов, планировали привлечь ЦБ и Минфин.

Фото на обложке: Unsplash

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