В 2023 году ФАС возбудила 143 административных дела по жалобам на полученную без согласия рекламу

В 2023 году ФАС возбудила 143 административных дела по жалобам на полученную без согласия рекламу. По более чем половине рассмотренных дел были назначены штрафы. Главными спамерами стали банки и микрофинансовые организации.

Федеральная антимонопольная служба возбудила 143 административных дела по жалобам на полученную без согласия рекламу в 2023 году. Об этом говорится в исследовании HFLabs.

Главными спамерами в 2023 году стали банки и микрофинансовые организации – жалобы на них составляют 33% от всего объема обращений граждан в ФАС.

«Многие компании делают рассылку с помощью мелких ИП. Из-за этого в сфере внимания ФАС оказываются именно рассыльщики, а сами бренды формально никак не страдают», – отметил эксперт по согласиям в HFLabs Тимур Сафиуллин.

По сравнению с 2022 годом число жалоба и возбужденных по их получению дел снизилось с 148 до 143. В отличие от 2022-го, в 2023-м в число спамеров попали и маркетплейсы (3% жалоб).

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