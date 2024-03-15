В 2023 году ФАС возбудила 143 административных дела по жалобам на полученную без согласия рекламу. По более чем половине рассмотренных дел были назначены штрафы. Главными спамерами стали банки и микрофинансовые организации.
Федеральная антимонопольная служба возбудила 143 административных дела по жалобам на полученную без согласия рекламу в 2023 году. Об этом говорится в исследовании HFLabs.
Главными спамерами в 2023 году стали банки и микрофинансовые организации – жалобы на них составляют 33% от всего объема обращений граждан в ФАС.
«Многие компании делают рассылку с помощью мелких ИП. Из-за этого в сфере внимания ФАС оказываются именно рассыльщики, а сами бренды формально никак не страдают», – отметил эксперт по согласиям в HFLabs Тимур Сафиуллин.
По сравнению с 2022 годом число жалоба и возбужденных по их получению дел снизилось с 148 до 143. В отличие от 2022-го, в 2023-м в число спамеров попали и маркетплейсы (3% жалоб).
Фото на обложке: ALL TEXTURES /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Главное, что нужно знать о маркировке рекламы
- 2 Количество банкротств физических лиц в 2023 году выросло на 20%
- 3 Что такое группа компаний
- 4 Верховный суд отменил решение в пользу «Тинькофф» о неосновательном обогащении клиента на курсе валют
- 5 Как зарегистрировать товарный знак в Саудовской Аравии
ВОЗМОЖНОСТИ
18 марта 2024
18 марта 2024
18 марта 2024