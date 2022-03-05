ФАС проверит детские магазины после жалоб на завышенные цены

Антимонопольщики проверят магазины детских товаров из-за массовых жалоб на необоснованно завышенные цены. Россияне в последние дни заметили кратный рост цен на питание для детей, обувь, одежду и другие товары.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о начале проверки торговых сетей с детскими товарами из-за жалоб на необоснованный рост цен. Об этом ФАС сообщила в официальном telegram-канале ведомства.

Антимонопольщики уже запросили у «Детского мира» данные о закупочных и отпускных ценах на детское питание и подгузники. Если ФАС выявит нарушения закона, то к торговым сетям применят «меры антимонопольного реагирования».

В последние дни россияне массово жалуются на завышенные цены в детских магазинах, пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Буцкую. По ее словам, таких жалоб «сотни».

«Мы понимаем, что закупаются они (торговые сети, прим. ред.) заранее, одежда и обувь, которой они сейчас торгуют втридорога, это коллекции, которые были закуплены в 2021 году. В один день утроить цену нет никаких оснований, кроме желания быстро заработать», – подчеркнула Татьяна Буцкая.

По словам Буцкой, люди жалуются на завышение цен на заменители грудного молока, без которых ребенок может не выжить. Буцкая подчеркнула, что завышение цен – это «несправедливо».

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