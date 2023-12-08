ФАС разработала законопроект с штрафами для компаний за повышение цен

Федеральная антимонопольная служба ограничит повышение цен компаниями без обоснованных причин, выяснили «Известия». При выявлении нарушений ФАС будет назначать штрафы, следует из законопроекта службы.

Если законопроект примут, компании будут штрафовать за повышение цен до 30% не более чем 60 дней при условии, что подорожание не обусловлено экономическими причинами.

К таким причинам относятся, в частности, сильное изменение спроса или предложения товара, стоимости сырья или комплектующих, а также сезонный фактор.

При это ФАС предлагает правительству утвердить перечень товаров, для которых будет действовать данное правило.

Что касается обоснованности повышения цен, служба будет определять это на основе данных Минэкономразвития. В документе предлагается выдавать компаниям предупреждения, а в случае игнорирования — возбуждать дела.

Если будет зафиксировано повышение цены без причины, ФАС предлагает назначать компаниям штрафы до 0,03% суммы выручки от реализации товара.

В самой службе заявили, что закон временный, а не постоянный. В случае принятия он будет действовать до конца 2024 года.

Источник газеты в правительстве подтвердил, что кабмин получил документ.

По данным Росстата по состоянию на октябрь, за 2023 год куриное мясо подорожало в среднем по стране почти на 27%. Стоимость куриных яиц в среднем по стране выросла почти на 24% по сравнению с октябрем прошлого года.

В связи с этим вице-премьер Виктория Абрамченко поручила меры, направленные на увеличение внутреннего производства мяса кур и куриных яиц.



В начале августа в Минпромторге заявляли, что не видят предпосылок для подорожания продуктов в России. Тогда в ведомстве прогнозировали снижение цен на мясную продукцию.

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