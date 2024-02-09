ФАС проанализирует деятельность маркетплейсов: их «индекс цен» мешает честной конкуренции

После многочисленных жалоб продавцов маркетплейсов гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» (ЦНТ), член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников составил официальное обращение к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить площадки на предмет нарушения антимонопольного законодательства: вводимый маркетплейсами «индекс цен» (основан на сравнении цен на один и тот же товар в различных интернет-магазинах) мешает продавцам устанавливать выгодные им ценники.

ФАС теперь предстоит проверить, насколько негативные последствия в действительности вызывает использование алгоритма присвоения товарам «индекса цены», пишет «Ъ», ознакомившийся с документом.

Суть инструмента в следующем: если алгоритм находит на маркетплейсах или магазинах-конкурентах тот же товар производителя по более низкой цене, то этот лот сразу опускается в поисковой выдаче, поскольку ему присваивается «повышенный индекс цены».

Такое положение дел, как считают продавцы на маркетплейсах, вынуждает устанавливать максимально низкие цены на товары. Производители не могут даже на собственных сайтах установить конкурентный ценник. К тому же продажа на других площадках дешевле может стать поводом для исключения из программы лояльности.

Все вместе это выглядит как навязывание невыгодных условий договора, вмешательством в ценовую политику и управление продажами, а также — соответственно — злоупотребление доминирующим положением на рынке (что напрямую противоречит антимонопольному законодательству).

Маркетплейсы не считают свой инструмент ограничивающим предпринимателей и отдельно указывают, что индексирование мало влияет на поисковую выдачу:

«Индекс цен — дополнительный инструмент для продавцов, который показывает, насколько их цены привлекательны для покупателей, и служит лишь удобным ориентиром в ценообразовании, которое продавцы определяют сами, — комментируют представители Ozon. — Влияние индекса на позиции в поиске незначительное. В большей степени место в поиске зависит от других важных для покупателя факторов: популярности по запросу, отзывов, скорости доставки до покупателя, описания карточки товара и др.».

В ФАС сообщили, что письмо предпринимателей будет рассмотрено на ближайшем заседании экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий. Но с проверками маркетплейсов могут возникнуть проблемы.

Это связано с тем, что крупнейшие онлайн-ритейлеры — аккредитованные Минцифры IT-компании, а следовательно, их проверки до конца 2024 года запрещены. И ФАС пока может лишь анализировать данные на основе открытых источников и работать с добровольными ответами участников рынка на запросы ведомства, если такие будут.

ФАС также предстоит разобраться в самом алгоритме формирования и расчета «индекса цен», который не всегда прозрачен, а также аргументировано доказать реальные негативных эффекты для продавцов и конкуренции в целом.

Руководитель практики антимонопольного регулирования Tomashevskaya & Partners Вадим Кузьмин проводит аналогии этого обращения с проверкой ФАС в отношении Booking.com, на который наложили штраф 1,3 млрд рублей, обнаружив аналогичное навязывание условий договора в части ценообразования.

Фото на обложке: Unsplash