В Москве поставщики проигнорировали закупку ультрабыстрых зарядок для электробусов на 3 млрд рублей

Эксперты считают, что мэрия переоценила возможности производителей, заявив на торги беспрецедентный объем. У ФАС возникли претензии из-за отстутствия запрета на иностранное ПО.

Поставщики зарядной инфраструктуры проигнорировали объявленный департаментом по конкурентной политике мэрии Москвы аукцион на закупку для ГУП «Мосгортранс» 115 ультрабыстрых зарядок для электробусов за 2,9 млрд рублей.

Зарядка на вырост

Ультрабыстрые зарядки по 600 Вт требовались Москве в сжатые сроки. Первые 15 следовало поставить между 60 и 90 днями с даты заключения контракта. Затем их должны были привозить по 25 штук в месяц, последний комплекс надо было поставить в период с 181 по 210 день с даты заключения контракта.

Оборудование необходимо для работы московских электробусов в течение 15 лет. В столице реализуется масштабная программа по переходу на электротранспорт. В 2021 году Москва закупила 400 электробусов, а на маршрут в конце года вышел уже тысячный электробус. В 2022 году в столице должно появиться еще 450–500 новых машин. А к 2025 году будет закуплено еще 1675 электробусов.

«Этим экологичным транспортом пользуются уже более 350 тысяч пассажиров в сутки. Москва стала лидером среди городов Европы и Америки по числу электробусов», — сообщала мэрия. В 2023 году в столице должно появиться не менее 600 станций для их зарядки. По состоянию на июнь 2021 года в городе работало 129 ультрабыстрых зарядных устройств.

Работающие в Москве электробусы могут проезжать на одном заряде до 59 км, но из-за пробок его хватает на меньшее время. Зарядки необходимо устанавливать дополнительно по ходу движения электробуса, за 6-9 минут батарея способна наполниться на 50% без высадки пассажиров, писал журнал «За рулем».

С вопросом о том, как Москва решит проблему с зарядкой электробусов после срыва закупки, RB.RU обратился в ГУП «Мосгортранс», но в учреждении на момент публикации не ответили на запрос. Эксперт, знакомый с ситуацией, пояснил, что проблем возникнуть не должно, а закупка планировалась под будущие планы развития. Теперь их придется скорректировать. В «Мосгортрансе» не смогли назвать сроки возобновления торгов.

Потенциал поставщиков

Закупка ультрабыстрых зарядок могла бы быть интересна «КАМАЗу» или компании «Яблочков», предположил менеджер по развитию бизнеса Final Distribution и E-mobility компании Schneider Electric в России и СНГ Владимир Агафонов. RB.RU направил запросы в компании, но на момент публикации они не ответили.

Также потенциальным поставщиком ультрабыстрых зарядок мог бы стать и «Холдинг КРЭТ» госкорпорации «Ростех». В марте 2021 года при поддержке Фонда развития промышленности он объявил о планах запустить серийное производство ультрабыстрых зарядных станций для общественного электротранспорта за почти 300 млн рублей. Но в компании также воздержались от комментариев.

Кроме того Drive Electro собиралась построить в ОЭЗ «Технополис Москва» завод по производству электротранспорта и зарядных станций. Инвестиции оценивались в 375 млн рублей.

По мнению экспертов, поставить в сжатые сроки 115 зарядок в Москву в настоящее время невозможно. Максимальные мощности, например, «КАМАЗа», не превышают 10 ультрабыстрых зарядок в месяц, а срыв контракта грозит штрафами. Резко нарастить производство не удастся из-за отсутствия на рынке достаточно количества микрочипов.

Дефицит микрочипов

По мнению Владимира Агафонова из Schneider Electric (работает в ОЭЗ «Технополис Москва»), из-за коронавирусных ограничений в мире существуют проблемы с производством электронных компонентов. Выпуск необходимых микрочипов сократили из-за снижения спроса, кроме того в Японии сгорел один из крупных заводов.

«Производство микрочипов — процесс длительный. Нарастить производство тут невозможно также быстро. Если технологию не соблюдать, то качество чипов снижается. Для подобного объема закупки производить надо было начинать полгода, а то и год назад», — добавил Владимир Агафонов.

По мнению генерального директора компании Drive Electro (производит электрогрузовики, поставляет батареи и тяговое оборудование для электробусов) Сергея Иванова, возможная из причин, по которой поставщики не приняли участие в тендере — перебои в цепочках поставок.

«Поставщики опасаются, что из-за сложившейся обстановки (длительные сроки поставки электронных компонентов, рост стоимости материалов и комплектующих, ковидные ограничения) не смогут соблюсти сроков сборки и поставки зарядных станций для электробусов, тем самым нарушив соблюдение условий тендера. Причем данная проблема не исключительна для сферы зарядной инфраструктуры, а актуальна для большинства сфер транспортной индустрии», — заметил эксперт.

Глава российского разработчика быстрых зарядок для электрокаров Edison Technologies Михаил Крапивной считает, что объективно сегодня на рынке попросту нет готовых технологический мощностей для производства такого объема станций, как указано в техническом задании к закупке.

«В руках отдельно взятого поставщика таких объемов нет. Хотя на рынке есть ряд стабильных разработчиков, просто меньшего масштаба. Мы предполагаем, что закупку все же проведут повторно и разобьют на более реалистичные по объему лоты, с меньшим количеством позиций», — пояснил Крапивной.

Претензии ФАС

Эксперты уверены, что «Мосгортрансу» придется разбить закупку на несколько лотов. Но это не единственная проблема, с которой столкнется ГУП. В январе претензии к нему возникли у Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Служба после внеплановой проверки выявила нарушения закона «О контрактной системе».

Жалоба поступила от юридической компании ООО «РГТН», была рассмотрена комиссией ФАС по контролю в сфере закупок и признана частично обоснованной. В частности, подтвердились выводы заявителя, что мэрия Москвы не внесла в технические требования ограничения на поставку вместе с ультрабыстрыми зарядками иностранного ПО. Таким образом, заказчик и его уполномоченный орган нарушили пункт 10 статьи 42 Закона «О контрактной системе».

Также ФАС установила нарушения при требовании согласовывать «дизайн облицовочных панелей и цветового решения согласовывается дополнительно с ГУП "Мосгортранс"». По мнению одного из участников рынка, подобное требование могло привести к ситуации, когда поставщик должен был оформлять зарядки за свой счет.

ФАС планирует рассмотреть вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Эксперты считают, что претензии ФАС вряд ли как-то могут повлиять на проведение закупки. По словам партнера адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеба Ситникова, по статье, на нарушение которой указано в решении ФАС, серьезная ответственность заказчику не грозит, по ней предусмотрен административный штраф 15 тысяч рублей должностному лицу. Основным последствием является обязанность заказчика устранить нарушения в конкурсной документации и провести закупку с уже исправленными требованиями.

По нормам о запрете и ограничениях на закупку иностранного ПО и аппаратных средств имеется обширная практика антимонопольных органов, до судов споры доходят реже. В целом практика сводится к случаям, аналогичным этому, а также к спорам о правильности обоснования невозможности закупки российского ПО.

«Судебный процесс по оспариванию решения ФАС в данном случае исполнение предписания не приостанавливает. Приостановить может только суд, специально по отдельному ходатайству, но это маловероятно. Поэтому сроки возобновления и проведения закупки зависят только от добросовестности выполнения заказчиком предписания. За его неисполнение в срок предусмотрена отдельная ответственность», — добавил юрист.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: mos.ru