ФАС оштрафовала банк «Открытие» на 300 тыс. рублей за вводящую в заблуждение рекламу

ФАС уличила «Открытие» в нарушении закона о рекламе и оштрафовала банк на 300 тыс. рублей. Детали получения привлекательной ставки по кредиту были написаны в сноске мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение, пояснили в ведомстве.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила штраф в размере 300 тыс. рублей банку «Открытие» за вводящую в заблуждение рекламу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ФАС пояснили, что банк в телевизионном ролике указал привлекательную ставку по кредиту, но чтобы получить ее, нужно было выполнить несколько условий. Эти условия были описаны в сноске мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение, отметили в ведомстве.
«Таким образом, потребители получали неполную информацию о всех условиях кредита, определяющих его стоимость», – резюмировали в ФАС.
Ранее банки получили от ФАС и Банка России рекомендацию указывать все ключевые данные по кредитам и депозитам одинаковым по размеру шрифтом и не использовать приемы, которые могут некорректно сказаться на восприятии потребителем информации.
Фото на обложке: ФАС
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