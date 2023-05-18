ФАС оштрафовала банк «Открытие» на 300 тыс. рублей за вводящую в заблуждение рекламу

ФАС уличила «Открытие» в нарушении закона о рекламе и оштрафовала банк на 300 тыс. рублей. Детали получения привлекательной ставки по кредиту были написаны в сноске мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение, пояснили в ведомстве.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила штраф в размере 300 тыс. рублей банку «Открытие» за вводящую в заблуждение рекламу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС пояснили, что банк в телевизионном ролике указал привлекательную ставку по кредиту, но чтобы получить ее, нужно было выполнить несколько условий. Эти условия были описаны в сноске мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение, отметили в ведомстве.

«Таким образом, потребители получали неполную информацию о всех условиях кредита, определяющих его стоимость», – резюмировали в ФАС.

Ранее банки получили от ФАС и Банка России рекомендацию указывать все ключевые данные по кредитам и депозитам одинаковым по размеру шрифтом и не использовать приемы, которые могут некорректно сказаться на восприятии потребителем информации.

Фото на обложке: ФАС