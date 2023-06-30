ФАС одобрила рекламному оператору Russ Outdoor покупку конкурента Gallery

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку оператором наружной рекламы Russ Outdoor (83% принадлежит ООО «Стинн») его конкурента — компании Gallery. Об этом говорится в сообщении службы.
«ФАС России рассмотрела ходатайство о приобретении ООО "Стинн" 100% уставного капитала ООО "Медиа-1 Аутдор" и одобрила его. Cфера наружной рекламы на едином рынке рекламы в 2022 году составила примерно 8%. Таким образом, сделка не приведет к установлению доминирующего положения ООО "Стинн" на едином рынке рекламы», — говорится отмечается в сообщении ФАС.
Также отмечается, что покупатель согласился с некоторыми ограничениями. Компания не будет повышать цены на услуги до конца года. Также компания обязуется предоставлять в ФАС документацию в случае жалоб от участников рынка.
Кроме того, «Стинн» должна будет в течение одного квартала после покупки разработать и обнародовать механизм ценообразования. В городах с населением менее полумиллиона человек компания должна будет установить баннеры в рамках существующих договоров.
Как ранее писали «Ведомости», на покупку Gallery также претендовал еще один крупный оператор наружной рекламы Maer.
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