ФАС потребовала не повышать цены на продукты в преддверии Пасхи

Регулятор заявил, что будет следить за ценами на куриные яйца, кондитерские изделия, сливочное масло и другие товары, так как спрос на них повышается перед Пасхой. В случае выявления нарушений служба будет принимать меры реагирования.

«Также ФАС России рекомендует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных выше продовольственных товаров транслировать это снижение конечным потребителям», — добавили в службе.

Ранее в Росстате сообщили, что в конце 2024 года куриные яйца оказались среди продукции, цены на которую снизились за год наиболее ощутимо. Снижение составило около 11% по сравнению с декабрем 2023 года.

В марте 2025-го Российский птицеводческий союз попросил Минсельхоз, Минпромторг и ФАС проанализировать снижение закупочных цен на птичеводческие товары на тендерах у торговых сетей. Это произошло после того, как правительство включило куриные яйца в перечень социально значимых продуктов, за покупку которых производители не должны выплачивать ритейлерам бонусы.

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