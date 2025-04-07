ФАС потребовала не повышать цены на продукты в преддверии Пасхи
Богдан Музыченко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в крупнейшие торговые сети обращения с требованием не допускать необоснованное повышение цен на продукты в преддверии Пасхи, которая в 2025 году состоится 20 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ФАС.
ФАС потребовала не повышать цены на продукты в преддверии Пасхи
https://rb.ru/news/fas-pasha-products-cost/
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Регулятор заявил, что будет следить за ценами на куриные яйца, кондитерские изделия, сливочное масло и другие товары, так как спрос на них повышается перед Пасхой. В случае выявления нарушений служба будет принимать меры реагирования.
«Также ФАС России рекомендует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных выше продовольственных товаров транслировать это снижение конечным потребителям», — добавили в службе.
- Ранее в Росстате сообщили, что в конце 2024 года куриные яйца оказались среди продукции, цены на которую снизились за год наиболее ощутимо. Снижение составило около 11% по сравнению с декабрем 2023 года.
- В марте 2025-го Российский птицеводческий союз попросил Минсельхоз, Минпромторг и ФАС проанализировать снижение закупочных цен на птичеводческие товары на тендерах у торговых сетей. Это произошло после того, как правительство включило куриные яйца в перечень социально значимых продуктов, за покупку которых производители не должны выплачивать ритейлерам бонусы.
Фото на обложке: Zeedign.com / Shutterstock / FOTODOM
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