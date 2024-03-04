ФАС завела дело в отношении «Почта банка» из-за нарушения новых правил рекламы займов

Федеральная антимонопольная служба завела первое дело в связи с нарушением новых норм в рекламе займов. Внимание ФАС привлекла реклама «Почта банка», в которой, как утверждается, была указана неполная стоимость кредита.

В пресс-службе ФАС уточнили, что в организацию поступила жалоба на рекламные объявления, которые демонстрировались в общественном транспорте Москвы и области.

В рекламе сведения о ставке по кредиту в 4% были указаны крупным понятным шрифтом. Однако в объявлении вовсе не сообщались данные о диапазоне полной стоимости кредита (ПСК).

«Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом», — поясняется в сообщении службы и указывается, что таким обрзом потребители получали неполную информацию об условиях, определяющих стоимость кредита.

В связи с жалобой в отношении «Почта банка» заведено дело о нарушении закона о рекламе. Как указывает газета, это первое дело в отношении кредитной организации после вступления в силу новых требований о рекламе.

В октябре прошлого года начали действовать новые правила рекламы банковских продуктов. Согласно изменениям, кредитные организации должны теперь отображать данные о ПСК. Это годовой процент и любые платежи в пользу банка, в том числе страховка, СМС-уведомления и все, что предусмотрено договором.

Для юрлиц при нарушении требований предусмотрены штрафы от 300 тыс. рублей до 800 тыс. рублей. Санкции для должностных лиц составляют от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

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