ФАС раскрыла объемы переплаты абонентов «Мегафона», МТС и «Билайна»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла масштабы накрутки цен «Мегафоном», МТС и «Вымпелкомом» за использование интернета для абонентов, приезжавших в Крым и Севастополь из других регионов России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на решение, вынесенное службой.

Самую большую наценку за доступ в интернет для абонентов в Крыму взимал «Мегафон» — 2200 рублей за 1 ГБ мобильного интернета, выяснили «Ведомости». МТС и «Билайн» добавляли абонентам по 1250 и 140 рублей за гигабайт в сутки соответственно. Кроме интернет-трафика, абоненты операторов также переплачивали за минуты исходящих вызовов и смс-сообщения.

В конце октября этого года ФАС установила, что операторы «большой тройки» нарушали антимонопольное законодательство, устанавливая дополнительные наценки в формате роуминга для приезжавших в Крым россиян и предписала им прекратить данную практику.

До этого в августе 2024 года служба возбудила дела в отношении компаний за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для абонентов на территории Крыма и Севастополя. При этом в ФАС уточнили, что «Т2 Мобайл» (Теле2) и «ВТБ Мобайл» добровольно отказались от наценок после получения предписания службы.

После предписания ФАС в августе 2024 года «Вымпелком» согласился добровольно отменить наценку и привести тарифы к уровню домашнего региона абонента с 1 января 2025 года, сообщала пресс-служба ФАС со ссылкой на ход дела.

Закон об отмене роуминга на территории России — 527-ФЗ от 27.12.2018 — вступил в силу 1 июня 2019 года. Одним из положений документа является запрет на взимание разной платы за входящие звонки абоненту любого оператора вне зависимости от субъекта России, где находится абонент.

«Ведомости» отметили, что существовавшие наценки «большой тройки» были обусловлены не роумингом, а платой за доступ абонентов к сетям местных операторов «К-телеком», «КТК‑Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком».