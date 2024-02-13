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ФАС возбудила дело против «Росбанка» за нарушение закона о рекламе

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ФАС возбудила дело против «Росбанка» за нарушение закона о рекламе. Банк разместил в своем телеграм-канале рекламу «беспроцентной» кредитной карты, однако условия пользования этой картой содержали ограничения.

ФАС возбудила дело против «Росбанка» за нарушение закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении «Росбанка» дело из-за нарушения рекламного законодательства. Пресс-служба ФАС сообщила об этом в официальном телеграм-канале ведомства.

Признак нарушения «Росбанком» закона о рекламе увидел Банк России и обратился в ФАС. В телеграм-канале «Росбанка» была размещена реклама кредитной карты с информацией об отсутствии процентов, «120 дней по кредитке на покупки и наличные».  

«Однако условия пользования кредитной картой содержали ограничения суммы для бесплатных покупок и переводов», – рассказали в ФАС.

Если нарушение закона о рекламе будет установлено, «Росбанк» привлекут к административной ответственности.

Фото на обложке: Nadya So / Shutterstock

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