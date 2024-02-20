Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Бюджет получил почти 6 млрд рублей антимонопольных штрафов за 2023 год

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бюджет получил почти 6 млрд рублей антимонопольных штрафов за 2023 год. Крупнейшим плательщиком с суммой 906 млн рублей стала компания Apple.

Бюджет получил почти 6 млрд рублей антимонопольных штрафов за 2023 год

В 2023 году федеральный бюджет получил 5,8 млрд рублей в виде штрафов Федеральной антимонопольной службы. Об этом рассказали в пресс-службе ФАС.

2,4 млрд рублей составили штрафы, назначенные центральным аппаратом ФАС, 3,4 млрд рублей выписали территориальные органы ведомства.

Крупнейшим плательщиков штрафов ФАС по итогам 2023 года стала Apple. Компания выплатила в бюджет 906 млн рублей. Компания получила штраф за ограничение конкуренции на рынке.

Фото на обложке: alexkich / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Главное, что нужно знать о маркировке рекламы
  2. 2 Суд заключил под стражу бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского
  3. 3 Все о незаконном дроблении бизнеса в 2024 году
  4. 4 Действия бизнеса после повышения МРОТ: что нужно учитывать
  5. 5 Перспективы и риски использования нейросетей в бизнесе

ВОЗМОЖНОСТИ

20 февраля 2024

Конкурс проектов в сфере культуры, искусства, креативных индустрий

20 февраля 2024

Премия HR-бренд

20 февраля 2024

RecSys Competition

Все ВОЗМОЖНОСТИ