Бюджет получил почти 6 млрд рублей антимонопольных штрафов за 2023 год

Бюджет получил почти 6 млрд рублей антимонопольных штрафов за 2023 год. Крупнейшим плательщиком с суммой 906 млн рублей стала компания Apple.

В 2023 году федеральный бюджет получил 5,8 млрд рублей в виде штрафов Федеральной антимонопольной службы. Об этом рассказали в пресс-службе ФАС.

2,4 млрд рублей составили штрафы, назначенные центральным аппаратом ФАС, 3,4 млрд рублей выписали территориальные органы ведомства.

Крупнейшим плательщиков штрафов ФАС по итогам 2023 года стала Apple. Компания выплатила в бюджет 906 млн рублей. Компания получила штраф за ограничение конкуренции на рынке.

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