ФАС возбудила дело против Теле2

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства против сотовой компании бренда Теле2 (ООО «Т2 Мобайл»). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Оператор с 1 января 2021 года повысил стоимость услуг сотовой связи для почти 12 млн абонентов (физических лиц) в среднем на 13%, говорится в сообщении. Рост был объяснен повышением затрат компании.

В ФАС полагают, что «повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей».

До этого «Т2 Мобайл» уже повышал свои тарифы с 12 мая 2020 года. Тогда надзорный орган тоже признал действия компании экономически необоснованными и выдал предписание вернуть тарифы на прежний уровень. Это предписание оператор связи до сих пор не исполнил и оспаривает в судебном порядке, уточнили в ФАС.