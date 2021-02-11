Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

ФАС возбудила дело против Теле2

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства против сотовой компании бренда Теле2 (ООО «Т2 Мобайл»). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

ФАС возбудила дело против Теле2

Оператор с 1 января 2021 года повысил стоимость услуг сотовой связи для почти 12 млн абонентов (физических лиц) в среднем на 13%, говорится в сообщении. Рост был объяснен повышением затрат компании.

В ФАС полагают, что «повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей».

До этого «Т2 Мобайл» уже повышал свои тарифы с 12 мая 2020 года. Тогда надзорный орган тоже признал действия компании экономически необоснованными и выдал предписание вернуть тарифы на прежний уровень. Это предписание оператор связи до сих пор не исполнил и оспаривает в судебном порядке, уточнили в ФАС.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2021

Акселератор идей цифровых продуктов и услуг KAMAZ DIGITAL

16 февраля 2021

Ramaximization — онлайн-хакатон по оптимизации

18 февраля 2021

Students Hack от «Газпром нефти»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма