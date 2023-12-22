Авиакомпании снизили цены на перелеты в праздники после предупреждения ФАС

Авиакомпании снизили цены на билеты на внутренние рейсы в период новогодних праздников после предупреждения ФАС. В ведомстве отметили, что билеты на перелеты по России подешевели на 7-39% – в основном в направлении юга страны, регионов Северного Кавказа и крупнейших городов.

Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на авиабилеты по России в период новогодних праздников. В среднем билеты упали в цене на 7-39%, говорится в сообщении ведомства.

По данным ФАС, авиакомпании начали продавать билеты экономкласса по сниженным ценам в направлении регионов Северного Кавказа, юга страны, а также крупнейших городов России.

В ведомстве отметили, что ранее проанализировали цены на авиабилеты и предупредили перевозчиков о необходимости пересмотреть их на период высокого спроса, которым являются новогодние праздники.

В мае средняя стоимость билетов на полет в классе «Эконом» выросла в годовом выражении на 28% до 6972 рублей на 1 тыс. км пути. Заявленная цена стала максимальной с 2000 года.

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